Almanacco | Venerdì 26 dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 26 dicembre è il 360º giorno del calendario gregoriano (il 361º negli anni bisestili). Mancano 5 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santo Stefano primo martire.Aforisma di DicembreIn una notte cupa di dicembreTroppo felice albero feliceI tuoi rami non ricordano piùLa loro verde. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

almanacco venerd236 26 dicembre accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

© Pisatoday.it - Almanacco | Venerdì 26 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Leggi anche: Almanacco | Venerdì 26 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Leggi anche: Almanacco | Venerdì 5 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Oroscopo Paolo Fox di Santo Stefano | le stelle di venerdì 26 dicembre 2025.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.