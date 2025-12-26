Almanacco | Venerdì 26 dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Il 26 dicembre è il 360º giorno del calendario gregoriano (il 361º negli anni bisestili). Mancano 5 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santo Stefano primo martire.Aforisma di DicembreIn una notte cupa di dicembreTroppo felice albero feliceI tuoi rami non ricordano piùLa loro verde. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Venerdì 26 dicembre Il Sole sorge alle 07:59 e tramonta alle 16:51. Il culmine è alle 12:25. Durata del giorno otto ore e cinquantadue minuti. La Luna sorge alle 10:55 con azim - facebook.com facebook
