Sabato 27 Dicembre è il 362° giorno del calendario gregoriano, mancano 4 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San Giovanni ApostoloProverbio di DicembreChi fa Natale al sole, fa Pasqua al fuocoAccadde oggi1903 – Giacomo Puccini termina la stesura di Madama Butterfly1904 - La commedia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Almanacco | Sabato 27 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Leggi anche: Almanacco | Sabato 6 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Leggi anche: Almanacco | Sabato 13 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

27 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Carpi. Orari degli uffici comunali durante le festività natalizie: aperture ridotte e chiusure straordinarie; Festività a Casa Bruschi: aperture straordinarie, didattica, conferenze e musica barocca; L’oroscopo del sabato, ecco i segni fortunati per il 27 dicembre e le previsioni.

27 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 27 dicembre è il 361º giorno del calendario gregoriano. veronasera.it

L'oroscopo di domani, sabato 27 dicembre e pagelle: Toro 'sbanca', il massimo voto è suo - L'oroscopo del 27 dicembre si presenta come una storia scritta tra le nuvole invernali, dove le stelle decidono di regalare momenti diversi a seconda della strada scelta. it.blastingnews.com