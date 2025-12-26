All’ufficio postale di Forlimpopoli arriva il locker per pacchi self service

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ufficio postale polis di piazzale Paolucci De’ Calboli 5 a Forlimpopoli è stato installato ed è operativo un locker che consente di spedire e ritirare i pacchi in autonomia. Il dispositivo offre orari di apertura estesi, consentendo di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

