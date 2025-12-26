Rozzano (Milano), 26 dicembre 2025 – “Si avvisano i gentili clienti che non è possibile pagare con il bancomat alle casse”. È questo l’annuncio che ha riecheggiato nel pomeriggio del 24 dicembre all’interno dell ’Iper del centro commerciale Fiordaliso. Un guasto alla linea, dovuto a fattori esterni, ha infatti mandato in tilt i pagamenti elettronici proprio nel giorno della vigilia di Natale, quando il punto vendita era rimasto aperto fino alle ore 20 per consentire anche ai ritardatari degli acquisti natalizi, e soprattutto a chi doveva preparare il cenone o il pranzo di Natale, di fare la spesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - All'Iper Fiordaliso di Rozzano stop ai pagamenti col bancomat: caos alla vigilia di Natale

Leggi anche: Rubano un portafoglio al supermercato e col bancomat fanno pagamenti in Bulgaria

Leggi anche: Caos treni alla Vigilia di Natale, guasto a nodo ferroviario di Napoli e ritardi di oltre un’ora su Alta Velocità e Intercity

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Rozzano, minimarket chiusi alle 19.30 e stop agli alcolici: il Tar dà ragione al Comune - Rozzano (Milano), 12 settembre 2025 – Vince il “modello Rozzano”: stop alla vendita di alcolici e chiusura dei minimarket alle 19. ilgiorno.it

#Amarasico by Le Essenze Di Sara - Profumi Per il Bucato di Selezione #PROFUMIAMOCI La #Vita Fior Di Loto Loto & Ylang Ylang Fiordaliso Patchouli Fiore Del Deserto Fior Di Talco Fior Di Pesco Tiarè & ciliegia Melograno - facebook.com facebook