Allerta vulcani in Sicilia Ingv | Trabocco lavico sullo Stromboli Si alza la soglia di allarme anche sull’Etna

Roma, 26 dicembre 2025 – È in corso un trabocco lavico sullo Stromboli, nell’arcipelago siciliano delle Eolie. Il flusso di lava sta uscendo dal cratere e si sta riversando sul fianco nord del vulcano, dalla parte opposta alla famosa ‘Sciara del Fuoco’. Lo rende noto l'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). "Dalla mattinata, nelle immagini delle telecamere di sorveglianza, è visibile un piccolo flusso lavico, che si sta riversando dall'area craterica Nord sull'alta parte della Sciara del Fuoco", informa l'Ingv. I vulcanologi dell’Isitituto rassicurao: “La lunghezza di questa colata è di alcune decine di metri e rimane stazionaria da diverse ore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ATTENZIONE ATTENZIONE, VARIAZIONE LIVELLO ALLERTA ETNA. - Comunicazione: Passaggio al livello F1 del sistema ETNAS, Alta probabilità di accadimento di fontane di lava. DRPC attiva fase operativa locale di ALLARME. Comunicazione: Passaggio facebook