Allerta meteo gialla in Emilia Romagna il 27 dicembre | ecco dove e perché Previsioni
Bologna, 26 dicembre 2025 – Allerta gialla in Emilia Romagna per sabato 27 dicembre non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell'allertamento. Criticità idraulica dopo le piogge di Natale. La criticità idraulica nella pianura centro-orientale è riferita al lento esaurimento della piena nei tratti vallivi del fiume Reno, generata dalle piogge dei giorni precedenti. Nelle zone montane e collinari, in particolare del settore centro-orientale, non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni pregresse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
