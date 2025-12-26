Allerta gialla per temporali su Chieti e l' Abruzzo | le previsioni per il fine settimana e per San Silvestro

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro funzionale d’Abruzzo comunica che per la giornata di venerdì 26 dicembre è prevista allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali sull'Abruzzo.  Secondo gli esperti di 3bmeteo, nella giornata di Santo Stefano, ci saranno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Allerta gialla per temporali su Chieti e l'Abruzzo: le previsioni per il fine settimana e per San Silvestro

