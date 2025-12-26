Allenamento Inter oggi la ripresa dei lavori dopo le feste natalizie | il programma di lavoro
di Giuseppe Colicchia in vista del match contro l’Atalanta. Feste archiviate, si torna a sudare. Oggi, venerdì 26 dicembre, l’ Inter riaccende i motori sui campi del Suning Training Centre di Appiano Gentile. Dopo i due giorni di riposo assoluto concessi dall’allenatore Cristian Chivu per permettere al gruppo di trascorrere la Vigilia e il Natale in famiglia, i cancelli della Pinetina si riaprono per preparare l’ultimo, fondamentale impegno di questo 2025. I nerazzurri sono chiamati a smaltire in fretta le scorie mentali della recente delusione in Supercoppa Italiana, competizione che ha visto la loro corsa interrompersi bruscamente in semifinale contro il Bologna, lasciando poi al Napoli la gloria del trofeo nella finalissima. 🔗 Leggi su Internews24.com
