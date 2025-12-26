Allarme Listeria a Natale | ritirati salumi e arrosti scatta l’allerta su prosciutti e fesa di tacchino
Scatta l’allerta del Ministero: prodotti ritirati per rischio Listeria. Alla vigilia delle festività natalizie, il Ministero della Salute ha diffuso una serie di richiami alimentari che riguardano alcuni salumi e arrosti pronti al consumo, potenzialmente contaminati dal batterio Listeria monocytogenes. I provvedimenti sono stati adottati in via precauzionale in collaborazione con i produttori e la grande distribuzione, per tutelare i consumatori in uno dei periodi di maggior consumo di alimenti pronti. I prodotti interessati: prosciutto cotto, fesa di tacchino e arista. Nel dettaglio, il 24 dicembre sono stati richiamati due lotti di “Prosciutto cotto alta qualità Lenti & Lode” (lotti 2541327 e 2541328) e un lotto di “Gran fesa di tacchino arrosto” (lotto 2541330), tutti prodotti dallo stabilimento Rugger Srl di Santena, in provincia di Torino. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
