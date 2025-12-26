Allarme chikungunya | quasi 50mila casi e 34 decessi ecco i sintomi da non sottovalutare L’esperto | Può essere grave per anziani e bambini

Si aggrava l'epidemia di chikungunya in corso a Cuba. Secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie, i decessi registrati sono 34, a cui si aggiungono i 38 legati però alla dengue. Il numero complessivo dei contagi da chikungunya ha raggiunto quota 47.003 casi, di cui 1.652 confermati tramite test e oltre 45mila classificati come sospetti clinici. Nel bollettino quotidiano trasmesso dalla televisione di Stato, la vice ministra della Salute pubblica Carilda Peña García ha riferito che la trasmissione del virus interessa tutte le 15 province dell'isola e il municipio speciale, con 132 municipi e 241 aree sanitarie coinvolte.

