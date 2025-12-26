Alfonso Signorini il suo avvocato rompe il silenzio su Corona | è alta tensione
Personaggi Tv. L’inchiesta che ruota attorno alle accuse lanciate da Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo continua ad allargarsi, trascinando con sé nomi noti, dichiarazioni contrapposte e un fronte giudiziario sempre più complesso. Al centro del racconto pubblico, alimentato da settimane di video, anticipazioni e presunti retroscena, c’è Alfonso Signorini, direttore editoriale del settimanale Chi ed ex conduttore del Grande Fratello, che per la prima volta rompe il silenzio attraverso il suo legale. Una replica che non entra nel merito delle accuse mediatiche, ma riporta il discorso su un terreno preciso: quello delle responsabilità penali e dei fatti contestati dalla Procura di Milano. 🔗 Leggi su Tvzap.it
