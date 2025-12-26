Alex Schwazer compie 41 anni la moglie Kathrin la storia con Carolina Kostner i record e la squalifica per doping | Ragionavo da tossico Sono stato in cura da psicologi

Nel giorno di Santo Stefano Alex Schwazer festeggia il suo 41esimo compleanno. Il marciatore di Vipiteno ha vissuto una vita di grandi soddisfazioni sportive ma anche di tragedie e cadute. 🔗 Leggi su Leggo.it

