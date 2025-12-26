Alessandro Preziosi attore dell’anno a Capri Hollywood
Tempo di lettura: 2 minuti – ‘Capri, Hollywood’ celebra Alessandro Preziosi c onferendogli il titolo di ‘Attore dell’anno’, un riconoscimento che arriva al termine di una stagione particolarmente significativa per l’artista, protagonista di progetti di grande rilievo e sempre più centrale nel panorama dello spettacolo italiano, si legge nella motivazione del premio. Nel 2025 Preziosi ha inoltre fatto parte del cast di ‘Sandokan’ (produzione Lux Vide e Rai Fiction di respiro internazionale) considerata da pubblico e critica la “TV Series dell’anno”; serie che ha riportato sul piccolo schermo il fascino dell’avventura e dei grandi personaggi epici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
