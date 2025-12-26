Alessandro Gassman non si ferma dopo Un Professore arriva su Rai Uno un’altra emozionante serie
Dopo il successo di Un Professore, Alessandro Gassmann torna protagonista in una nuova serie Rai, un legal drama intenso. La fiction, intitolata Guerrieri – La regola dell’equilibrio, sarà trasmessa a partire da gennaio 2026 su Rai Uno e vede l’attore romano vestire i panni di un avvocato penalista alle prese con casi intricati e dilemmi etici profondi. Alessandro Gassmann torna in Rai con Guerrieri(FonteRaiplay.it)(www.lopinionista.it) Alessandro Gassmann, classe 1965, figlio del grande Vittorio Gassman e affermato attore e regista italiano, interpreta Guido Guerrieri, un avvocato penalista originario di Bari, tormentato ma dotato di un forte senso etico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche: Un Professore 3 con Alessandro Gassman su Rai 1: anticipazioni del 4 dicembre
Leggi anche: Un Professore 3 con Alessandro Gassman stasera su Rai 1: anticipazioni del 27 novembre
Ascolti tv ieri (18 dicembre): Un Professore chiude dominando, figuraccia finale Grande Fratello.
Alessandro Gassmann vestirà i panni dell'avvocato Guerrieri, nella serie "Guerrieri – La regola dell’equilibrio", ecco l'attore cosa ci ha detto ai nostri microfoni #serietv #fiction #AlessandroGassmann #fblifestyle @fanpiùattivi facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.