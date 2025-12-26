Dopo il successo di Un Professore, Alessandro Gassmann torna protagonista in una nuova serie Rai, un legal drama intenso. La fiction, intitolata Guerrieri – La regola dell’equilibrio, sarà trasmessa a partire da gennaio 2026 su Rai Uno e vede l’attore romano vestire i panni di un avvocato penalista alle prese con casi intricati e dilemmi etici profondi. Alessandro Gassmann torna in Rai con Guerrieri(FonteRaiplay.it)(www.lopinionista.it) Alessandro Gassmann, classe 1965, figlio del grande Vittorio Gassman e affermato attore e regista italiano, interpreta Guido Guerrieri, un avvocato penalista originario di Bari, tormentato ma dotato di un forte senso etico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Alessandro Gassman non si ferma, dopo Un Professore arriva su Rai Uno un’altra emozionante serie

Leggi anche: Un Professore 3 con Alessandro Gassman su Rai 1: anticipazioni del 4 dicembre

Leggi anche: Un Professore 3 con Alessandro Gassman stasera su Rai 1: anticipazioni del 27 novembre

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ascolti tv ieri (18 dicembre): Un Professore chiude dominando, figuraccia finale Grande Fratello.

Alessandro Gassmann vestirà i panni dell'avvocato Guerrieri, nella serie "Guerrieri – La regola dell’equilibrio", ecco l'attore cosa ci ha detto ai nostri microfoni #serietv #fiction #AlessandroGassmann #fblifestyle @fanpiùattivi facebook