Alcuni numeri l' esperto meteo | Estremi di pioggia sempre più frequenti
Questi i valori di pioggia caduti in alcune località del ravennate nella sola giornata di mercoledì, vigilia di Natale. A fornirli è Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e presidente dell'Ampro (Associazione meteo professionisti): “Casola Valsenio con 95,2 mm (valore climatologico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Meteo, oggi allerta arancione in Toscana. L’esperto: “Difficile prevedere eventi estremi”
Leggi anche: Lotto Tecnico: nuove vincite grazie all'esperto Antonio Pioggia, i numeri
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
Alcuni numeri del Palermo sono già da primato. Manca solo quello più importante.... - facebook.com facebook
#Egitto | La #Farnesina e @ItalyinEgypt seguono la situazione a Luxor, dove alcuni connazionali a bordo di un’imbarcazione sono rimasti coinvolti in una collisione mentre erano in crociera sul Nilo. Ministro @Antonio_Tajani è informato a ne segue l’evoluzio x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.