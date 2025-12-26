Alcaraz più imprevedibile e spettacolare Sinner aggiunge elementi Il paragone di Nadal e il gioco dispersivo

Rafael Nadal si è ritirato da poco più di un anno ed è rimasto nel mondo del tennis grazie alla sua Academy: “ Ho accettato questa nuova vita e me la sono goduta – ha ammesso in un’intervista rilanciata ad AS. Non spendo la mia vita quotidiana pensando al tennis, ovviamente grazie alla mia Accademia lo vivo quotidianamente, ma da una prospettiva completamente diversa”. L’ex numero 1 del mondo si è soffermato sulle differenze di gioco tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner: “ Non mi identifico né con Alcaraz, né con Sinner sono giocatori diversi rispetto a quello che ero io. Penso che Alcaraz sia più imprevedibile: commette più errori, gioca punti più spettacolari e a volte non ha uno stile di gioco così definito, il che lo rende imprevedibile e divertente per lo spettatore. 🔗 Leggi su Oasport.it

