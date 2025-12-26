Nel giorno di Natale, poco dopo le 20, un albero è caduto lungo viale Redi. Ne dà notizia il comitato di San Jacopino. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. Non risultano esserci danni a cose o persone. "È andata bene .Il giorno festivo e l'orario hanno scongiurato problemi più gravi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Albero crolla sul viale

Leggi anche: Paura al Cep, albero di pino crolla al suolo in viale Virgilio

Leggi anche: Crolla un albero sul ponte: chiuso un accesso del Parco Laghetti di Rorai

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Albero crolla sul viale; Cade un albero sul Viale Calabria: intervento di vigili del fuoco e polizia municipale; REGGIO – Crolla un albero su Viale Calabria, strada chiusa e intervento dei soccorsi; Grosseto, grosso ramo di un albero cade su camion dei rifiuti.

Messina, camion perde il tetto dopo l’incagliamento su un albero: traffico in tilt sul viale della Libertà - Pomeriggio di forti disagi alla circolazione sul viale della Libertà, dove un camion è rimasto incagliato contro un albero dell’arredo urbano, riportando ... msn.com