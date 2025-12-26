Al Teatro Arbostella risate sotto l’albero con Menecmi e Troiano

Tempo di lettura: 2 minuti Non si ferma durante le feste natalizie la programmazione del Teatro Arbostella di Salerno. Due gli appuntamenti fuori abbonamento per un pubblico che troverà sotto l’albero di Natale un pieno di risate. Il tutto inframmezzato con la ripresa del cartellone prevista già il 3 e 4 gennaio con l’arrivo della Compagnia Avalon di Battipaglia con il capolavoro di Eduardo “Le Voci di Dentro”. Ma andiamo con ordine: il sabato 27 e domenica 28 dicembre ecco in scena la Compagnia All’Antica Italiana diretta da Gaetano Troiano che si cimenterà con un classico della commedia nostrana del celebre autore Tito Maccio Plauto “I Menecmi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

