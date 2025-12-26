Airbus punta a un cloud dati europeo

17.25 Airbus intende ridurre la dipendenza da Amazon, Google e Microsoft per dati e applicazioni strategiche, puntando su un cloud europeo "veramente sovrano". Lo annuncia il colosso europeo dell'aeronautica. L'obiettivo è tenere le informazioni più sensibili al riparo dalle norme Usa, in particolare il Cloud Act. Airbus lancerà una gara d'appalto all'inizio del 2026, per un valore che potrebbe arrivare a 50 milioni di euro in 10 anni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

