Aica seleziona due avvocati per l’ufficio legale | pubblicato il bando
L’Azienda idrica dei Comuni agrigentini ha pubblicato un bando per la selezione di due unità di personale a tempo pieno e determinato destinate all’ufficio legale. Il contratto, della durata di dodici mesi, è finalizzato a coprire temporaneamente i ruoli previsti per la gestione delle attività. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
