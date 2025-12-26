Aica seleziona due avvocati per l’ufficio legale | pubblicato il bando

L’Azienda idrica dei Comuni agrigentini ha pubblicato un bando per la selezione di due unità di personale a tempo pieno e determinato destinate all’ufficio legale. Il contratto, della durata di dodici mesi, è finalizzato a coprire temporaneamente i ruoli previsti per la gestione delle attività. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

