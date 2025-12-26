Secondo Ismea, nel 2024 la superficie agricola biologica in Italia ha superato i 2,5 milioni di ettari, con un incremento del 2,4% rispetto al 2023. Oltre un quinto della superficie agricola utilizzata (Sau) a livello nazionale, ovvero il 20,2% del totale, ormai è coltivata con metodo biologico. L’Italia si sta avvicinando sempre più concretamente al traguardo del 25% fissato per il 203o dalle strategie europee Farm to Fork e Biodiversità. Italia ai primi posti del biologico in Europa. Il dato assume ancora più valore se confrontato con le altre grandi economie agricole europee. La Spagna, ad esempio, si attesta al 12,3% di superfici destinate al biologico, seguita dalla Germania che si ferma all’11,5%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Agricoltura biologica, Italia tra i primi posti in Europa grazie al Sud

