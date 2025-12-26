Agricoltura ammodernamento dei frantoi | prorogato l’avviso da 100 milioni di euro

Prorogati i termini del bando da 100 milioni di euro per l ‘ammodernamento dei frantoi oleari: il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida ha infatti firmato il decreto che modifica il cronoprogramma della misura Pnrr – Missione 2, Componente 1, Investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” e relativa al bando dell’ammodernamento dei frantoi oleari. A darne notizia è Aifo – Associazione italiana frantoiani oleari. “Il provvedimento – informa una nota dell’associazione di settore – introduce una proroga dei termini di rendicontazione, accogliendo una richiesta avanzata più volte dall’Aifo, nell’ambito di un confronto costante con il ministero sullo stato di attuazione della misura e sulle difficoltà operative segnalate dalle imprese”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

