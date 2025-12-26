Agnelli morta Maria Sole | il lutto di Natale colpisce gli Elkann

E’ morta oggi Maria Sole Agnelli, sorella dell’avvocato Gianni e di Susanna Agnelli. Aveva 100 anni, era nata a Villar Perosa in provincia di Torino il 9 agosto 1925. Dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli (Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino), mentre dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri era nato Eduardo. Dal 1960 al 1970 era stata sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno. Per 14 anni, fino al 2018, è stata presidente della Fondazione Agnelli, guidando e sostenendo progetti nel campo dell’istruzione, della cultura e della ricerca a favore della scuola italiana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

