Aggrediscono un ragazzo e lo rapinano | due arresti
Il 23 dicembre i carabinieri della stazione di Padova Principale, unitamente ai militari della Compagnia di Intervento Operativo del terzo reggimento Carabinieri Lombardia, nell’ambito dei controlli straordinari del territorio concentrati nella “zona rossa” nell’area della stazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Due ubriachi rapinano 45enne in bus e aggrediscono anziano
Leggi anche: Adescano ragazzo tramite un sito d'incontri, lo picchiano e lo rapinano: complice arrestato
Violenta rapina in un supermercato a Milano: l'arresto per tentato omicidio e come sta il cassiere; Bangladino di m***a. Prima gli insulti razzisti, poi lo picchiano e lo rapinano; Milano, ragazzo aggredito in metropolitana per la collanina d'oro con calci, pugni e spray urticante: due arresti; Figlio di un imprenditore e un amico rapinano un senzatetto a Milano: arrestati, hanno 16 anni.
Tenta di rapinare due persone armato di machete e ne ferisce una: fermato - Nella notte tra sabato e domenica scorsi, è stato fermato a Terni un ragazzo di 25 anni per i reati di tentata rapina aggravata, lesione personale grave e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. umbria24.it
Ragazzo rapinato a Milano, 'il 20enne ha capacità criminali elevatissime' - Ha dimostrato di avere "una capacità criminale elevatissima" e quindi deve restare in cella il 20enne, accusato, con due amici e una ragazza minorenni, di aver aggredito e rapinato, un 15enne che, dom ... ansa.it
Milano, 15enne aggredito, spogliato e rapinato da una baby gang: quattro arrestati - Minacciato e spogliato di scarpe e giubbotto: un gruppo di 15enni voleva costringere la vittima a prelevare al bancomat. affaritaliani.it
+++ Morto il ragazzo di 25 anni aggredito al Trullo. Indagano gli inquirenti sull’omicidio. Fermate 3 persone +++ - facebook.com facebook
Ragazzo aggredito in metro per la collanina con calci, pugni e spray: due arresti x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.