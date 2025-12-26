Il sindacato di Polizia Siulp di Forlì-Cesena annuncia lo stato di agitazione e il passaggio a forme di protesta radicali. Il segretario provinciale Roberto Galeotti lancia un duro atto d'accusa contro il dipartimento della Pubblica sicurezza e le istituzioni locali: “Siamo esasperati e ci. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Agenti trasferiti e organici ridotti, esplode la protesta del Siulp: “Territorio scoperto”

Leggi anche: "Organici ridotti e turni massacranti per gli agenti"

Leggi anche: Siulp Umbria, Walter Cardinale nuovo segretario. Al centro dell’agenda: organici, formazione e progetti europei

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Aeroporto di Reggio Calabria, boom di passeggeri ma organici ridotti: l’allarme del SILP CGIL - L’Aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria sta vivendo una stagione di rinascita senza precedenti, con una riqualificazione strutturale in corso e un traffico passeggeri che punta a toccare quota u ... strettoweb.com