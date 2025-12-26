AEW | Continental Classic definite le semifinali DI Worlds End la Family domina

La puntata speciale di Collision della notte di Natale ha chiuso la fase a gironi del torneo, delineando gli accoppiamenti per il pay-per-view di sabato La Don Callis Family protagonista del tabellone. Dopo le sfide decisive andate in scena nel corso dello show natalizio di Collision, il quadro delle semifinali del Continental Classic 2025 è ora completo. Come prevedibile, la Don Callis Family avrà un ruolo centrale nella fase finale del torneo. La prima semifinale vedrà l’ IWGP World Champion Konosuke Takeshita, vincitore della Blue League, affrontare Kazuchika Okada, co-vincitore della Gold League. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

