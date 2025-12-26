Lo sviluppo dell'aeroporto di Firenze "non si può discutere. Noi abbiamo bisogno di mettere un punto a una storia che va avanti da troppi decenni e abbiamo bisogno dello sviluppo di un'infrastruttura strategica della città. Nel percorso di cambiamento della città, io ci inserisco anche quello" ha detti la sindaca L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Aeroporto di Firenze dopo i ritardi per il vento. Funaro: “Lo sviluppo non si può discutere”

Leggi anche: Forte vento, ritardi e voli cancellati all'aeroporto di Firenze

Leggi anche: Natale in aeroporto: Firenze, ritardi e voli cancellati per il vento. “Disagi per 700 passeggeri”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Aeroporto di Firenze, ritardi e voli cancellati per il vento a Natale: “Disagi per 700 passeggeri”; Vento sulla pista, voli in ritardo a Peretola; Nebbia a Firenze. Voli mattutini cancellati o ritardati; Allerta rossa in Emilia-Romagna: preoccupa la piena del Senio e del Lamone, disposte evacuazioni nel Ravennate.

Aeroporto di Firenze, ritardi e voli cancellati per il vento a Natale: “Disagi per 700 passeggeri” - I passeggeri di sette voli, centinaia e centinaia di persone, hanno affollato gli spazi dell'aeroporto in attesa di sapere il proprio desti ... lanazione.it