Adrien Rabiot il leader del centrocampo che sognava il Milan già da bambino

Benedetta fu la sconfitta all’esordio, verrebbe da dire. Provocazioni a parte, è indubbio che il ko interno contro la Cremonese, prima partita dell’ Allegri-bis, abbia favorito e non poco l’innesto di un centrocampista nelle ultime ore di mercato, con la società milanista che fu “costretta” a riattivare i rapporti con l’entourage di Adrien Rabiot. Proprio lui, il “cavallo pazzo” francese, è oggi uno degli inamovibili dello scacchiere tattico del mister livornese. Personalità ed equilibrio, l’ex giocatore del Marsiglia ha portato alla mediana rossonera ciò che da alcune stagioni pareva smarrito, dimostrandosi in breve tempo un centrocampista totale. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Adrien Rabiot, il leader del centrocampo che sognava il Milan già da bambino Leggi anche: Inter Milan, qualità ed equilibrio: il rientro di Adrien Rabiot rilancia il Diavolo nel derby Leggi anche: Rabiot, il nuovo leader del Milan La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Adrien Rabiot riflette sul potenziale del Milan e gli obiettivi stagionali - Adrien Rabiot parla del suo percorso al Milan, sfide in campionato e ambizioni future, sottolineando l'importanza dell'approccio mentale. newsmondo.it

Rabiot si racconta: "Al Milan sto bene, possiamo puntare più in alto. Allegri ha cambiato tutto" - Adrien Rabiot si è raccontato in una lunga intervista a Sky Sport, tracciando un bilancio dei suoi primi mesi al Milan e offrendo uno sguardo profondo su squadra, obiettivi e ... tuttojuve.com

Rabiot imprescindibile per il Milan: con lui dal 1' la media punta è di 2,71 - Il Milan si gode Adrien Rabiot: ne parla ampiamente l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sottolineando come il centrocampista francese abbia raggiunto la miglior versione di ... milannews.it

Adrien Rabiot. Il costruttore di case Zufferli. Il Var Aureliano. Sandro Sabatini. Michele Criscitiello. Massimiliano Allegri. Alla salute vostra. Offre la Signora Gentile. McBlu76 - facebook.com facebook

Interviste negative sull’ambiente #Milan Ci pensa Adrien #Rabiot a spazzarle via #milanpress x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.