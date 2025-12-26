Addio Guardiola ribaltone Donnarumma | novità pazzesca

Pagina 1 | Donnarumma sbarca a Manchester: "Felice di essere al City e Guardiola come allenatore è il massimo" - Il portiere azzurro si lascia alle spalle Parigi per iniziare una nuova avventura e mostra tutta la sua ambizione: "Qui per vincere trofei e diventare un simbolo del club" MANCHESTER (INGHILTERRA) - corrieredellosport.it

Donnarumma sarà allenato da un italiano: il Manchester City ha scelto Maresca per sostituire Guardiola - Guardiola potrebbe lasciare il Manchester City (e Donnarumma) al termine della stagione: gli Sky Blues pensano all'allievo Maresca, in rotta con il Chelsea. sport.virgilio.it

#DeRossi: "Alla #Roma non meritavo l'esonero, ho avuto problemi con l’ad. Guardiola e De Zerbi come Leonardo e Michelangelo. Addio al calcio Non volevo fare come Totti" x.com

Negli ultimi giorni in Inghilterra si è tornato a parlare di un possibile addio di Guardiola al Manchester City. E per quanto sembri incredibile, tutto è nato dalla chiusura di un ristorante nella città di Manchester. Due giorni fa, il Tast Catala ha annunciato tramite i - facebook.com facebook

