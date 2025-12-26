Addio Guardiola ribaltone Donnarumma | novità pazzesca

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un terremoto silenzioso parte dalla Premier League e rischia di cambiare per sempre gli equilibri del calcio europeo: addio Guardiola. Ci sono notizie che iniziano come un sussurro, quasi un’indiscrezione messa lì per riempire una pausa di mercato, e poi però crescono, prendono corpo e finiscono per scuotere l’intero sistema. Questa, senza ombra di dubbio, . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Leggi anche: Donnarumma: "L'Italia andrà al Mondiale. Milan da scudetto. E quando parla Guardiola..."

Leggi anche: Guardiola su Donnarumma: “Portiere davvero forte e sono felice per lui. Con il Milan …”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

addio guardiola ribaltone donnarummaAddio Guardiola, ribaltone Donnarumma: novità pazzesca - Un terremoto silenzioso parte dalla Premier League e rischia di cambiare per sempre gli equilibri del calcio europeo: addio Guardiola. sportface.it

Pagina 1 | Donnarumma sbarca a Manchester: "Felice di essere al City e Guardiola come allenatore è il massimo" - Il portiere azzurro si lascia alle spalle Parigi per iniziare una nuova avventura e mostra tutta la sua ambizione: "Qui per vincere trofei e diventare un simbolo del club" MANCHESTER (INGHILTERRA) - corrieredellosport.it

addio guardiola ribaltone donnarummaDonnarumma sarà allenato da un italiano: il Manchester City ha scelto Maresca per sostituire Guardiola - Guardiola potrebbe lasciare il Manchester City (e Donnarumma) al termine della stagione: gli Sky Blues pensano all'allievo Maresca, in rotta con il Chelsea. sport.virgilio.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.