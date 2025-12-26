Addio alla sorella di Gianni e Susanna aveva 100 anni | Maria Sole Agnelli chi era

Se ne è andata all’età di 100 anni, Maria Sole Agnelli sorella dell’avvocato Gianni e Susanna: si è spenta nella giornata di oggi, 26 dicembre 2025. Nata il 9 agosto 1925, in provincia di Torino, Maria Sole Agnelli aveva 100 anni. Nella sua vita è stata molto attiva nel sociale, nello sportivo e aveva un forte legame con la famiglia. Maria Sole Agnelli (Facebook LePiùAffascinantiDiMilano) – cityrumors.it Se n’è andata con la discrezione che l’ha sempre caratterizzata, lasciando un ricordo profondo della famiglia, responsabilità pubbliche, passione civile e impegno culturale. La notizia della sua morte, avvenuta venerdì 26 dicembre 2025, segna la scomparsa di una figura che ha vissuto con uno dei cognomi più influenti d’Italia, ma che ha saputo costruire una propria identità autonoma, solida e riconoscibile. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

