Addio alla sorella di Gianni e Susanna aveva 100 anni | Maria Sole Agnelli chi era

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se ne è andata all’età di 100 anni, Maria Sole Agnelli sorella dell’avvocato Gianni e Susanna: si è spenta nella giornata di oggi, 26 dicembre 2025. Nata il 9 agosto 1925, in provincia di Torino, Maria Sole Agnelli aveva 100 anni. Nella sua vita è stata molto attiva nel sociale, nello sportivo e aveva un forte legame con la famiglia. Maria Sole Agnelli (Facebook LePiùAffascinantiDiMilano) – cityrumors.it Se n’è andata con la discrezione che l’ha sempre caratterizzata, lasciando un ricordo profondo della famiglia, responsabilità pubbliche, passione civile e impegno culturale. La notizia della sua morte, avvenuta venerdì 26 dicembre 2025, segna la scomparsa di una figura che ha vissuto con uno dei cognomi più influenti d’Italia, ma che ha saputo costruire una propria identità autonoma, solida e riconoscibile. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

addio alla sorella di gianni e susanna aveva 100 anni maria sole agnelli chi era

© Cityrumors.it - Addio alla sorella di Gianni e Susanna, aveva 100 anni: Maria Sole Agnelli chi era

Leggi anche: Maria Sole Agnelli è morta, addio alla sorella dell'avvocato Gianni e di Susanna: aveva 100 anni

Leggi anche: È morta Maria Sole Agnelli, sorella di Gianni e di Susanna: aveva 100 anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

addio sorella gianni susannaAddio a Maria Sole Agnelli, morta a 100 anni: una vita tra cultura, politica e cavalli da competizione - È morta Maria Sole Agnelli, la sorella dell'avvocato aveva 100 anni: una vita tra impegno civico, cultura e successi sportivi. notizie.it

Addio a Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato. Aveva 100 anni - Una figura rimasta spesso ai margini della narrazione pubblica della dinastia, ma che ha attraversato ... giornalelavoce.it

addio sorella gianni susannaAddio alla sorella dell'Avvocato, morta Maria Sole Agnelli - Sorella di Gianni e Susanna Agnelli, fu sindaca di Campello sul Clitunno e presidente della Fondazione Agnelli per 14 anni. m.tuttomercatoweb.com

? Addio a Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato? A 100 anni si chiude un secolo di storia

Video ? Addio a Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato? A 100 anni si chiude un secolo di storia

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.