Addio al maestro orafo Alano Maffucci

Lutto nel mondo dell'artigianato orafo aretino. È morto all'età di 83 anni Alano Maffucci, maestro dell'arte orafa, originario di Sansepolcro, aveva valicato i confini nazionali con le sue creazioni. Gli inizi nella prima azienda del settore, la Unoaerre, poi aveva lavorato per realtà prestigiose. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Si è spento Alano Maffucci maestro artigiano orafo. Il ricordo di Confartigianato - A darne notizia è la Confartigianato Arezzo in un post: "Una notizia che non avremmo mai voluto dare e che squarcia il clima natalizio del nost ... corrierediarezzo.it