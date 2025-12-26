Addio ai timbri sul passaporto dal 2026 | cosa devi sapere prima di viaggiare
Per decenni i timbri sul passaporto hanno rappresentato molto più di una semplice formalità burocratica. Ogni segno d’inchiostro raccontava un confine attraversato, un viaggio intrapreso, un arrivo atteso. Dal 2026, però, questo rito è destinato a scomparire. L’Unione Europea ha deciso di archiviare definitivamente il timbro cartaceo, sostituendolo con un sistema digitale basato su dati biometrici. Il cambiamento non riguarda tutti, ma segna una svolta storica nel modo in cui vengono gestiti gli ingressi e le uscite dai confini europei. A guidare la transizione è l’ EntryExit System, noto come EES, uno strumento tecnologico che promette più sicurezza, maggiore precisione e tempi di controllo più rapidi. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
Leggi anche: Con l’Entry-Exit System addio timbri sul passaporto: cosa cambia dal 12 ottobre
Leggi anche: Passaporto, addio ai timbri: cosa cambierà adesso ai controlli
Passaporto: con l’anno che verrà è addio per sempre al caro vecchio timbro.
Addio ai timbri sul passaporto dal 2026: cosa devi sapere prima di viaggiare - Addio ai timbri sul passaporto dal 2026: cosa cambia con il nuovo sistema europeo EES, chi riguarda e cosa succede ai viaggiatori italiani. urbanpost.it
Passaporto: con l’anno che verrà è addio per sempre al caro vecchio timbro - Il nuovo sistema sostituirà il timbro manuale con lo screening digitale per i viaggiatori attraversano i confini europei. repubblica.it
Passaporto, nel 2026 solo controllo biometrico rapido - Spariranno, dunque, i vecchi timbri sul passaporto amatissimi da viaggiatori esperti, ma pure occasion ... umbria24.it
Passaporto: con l’anno che verrà è addio per sempre al caro vecchio timbro x.com
Addio a Chris Rea È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Chris Rea (cantante e chitarrista britannico)morto pacificamente questa mattina a seguito di una breve malattia. La musica di Chris ha creato la colonna sonora di molte vite, e la sua - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.