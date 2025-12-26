Addio ai timbri sul passaporto dal 2026 | cosa devi sapere prima di viaggiare

Per decenni i timbri sul passaporto hanno rappresentato molto più di una semplice formalità burocratica. Ogni segno d’inchiostro raccontava un confine attraversato, un viaggio intrapreso, un arrivo atteso. Dal 2026, però, questo rito è destinato a scomparire. L’Unione Europea ha deciso di archiviare definitivamente il timbro cartaceo, sostituendolo con un sistema digitale basato su dati biometrici. Il cambiamento non riguarda tutti, ma segna una svolta storica nel modo in cui vengono gestiti gli ingressi e le uscite dai confini europei. A guidare la transizione è l’ EntryExit System, noto come EES, uno strumento tecnologico che promette più sicurezza, maggiore precisione e tempi di controllo più rapidi. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

