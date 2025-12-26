Addio ai timbri sul passaporto dal 2026 | cosa devi sapere prima di viaggiare

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per decenni i timbri sul passaporto hanno rappresentato molto più di una semplice formalità burocratica. Ogni segno d’inchiostro raccontava un confine attraversato, un viaggio intrapreso, un arrivo atteso. Dal 2026, però, questo rito è destinato a scomparire. L’Unione Europea ha deciso di archiviare definitivamente il timbro cartaceo, sostituendolo con un sistema digitale basato su dati biometrici. Il cambiamento non riguarda tutti, ma segna una svolta storica nel modo in cui vengono gestiti gli ingressi e le uscite dai confini europei. A guidare la transizione è l’ EntryExit System, noto come EES, uno strumento tecnologico che promette più sicurezza, maggiore precisione e tempi di controllo più rapidi. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

addio ai timbri sul passaporto dal 2026 cosa devi sapere prima di viaggiare

© Urbanpost.it - Addio ai timbri sul passaporto dal 2026: cosa devi sapere prima di viaggiare

Leggi anche: Con l’Entry-Exit System addio timbri sul passaporto: cosa cambia dal 12 ottobre

Leggi anche: Passaporto, addio ai timbri: cosa cambierà adesso ai controlli

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Passaporto: con l’anno che verrà è addio per sempre al caro vecchio timbro.

addio timbri passaporto 2026Addio ai timbri sul passaporto dal 2026: cosa devi sapere prima di viaggiare - Addio ai timbri sul passaporto dal 2026: cosa cambia con il nuovo sistema europeo EES, chi riguarda e cosa succede ai viaggiatori italiani. urbanpost.it

addio timbri passaporto 2026Passaporto: con l’anno che verrà è addio per sempre al caro vecchio timbro - Il nuovo sistema sostituirà il timbro manuale con lo screening digitale per i viaggiatori attraversano i confini europei. repubblica.it

addio timbri passaporto 2026Passaporto, nel 2026 solo controllo biometrico rapido - Spariranno, dunque, i vecchi timbri sul passaporto amatissimi da viaggiatori esperti, ma pure occasion ... umbria24.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.