Addio ad Alano Maffucci maestro orafo dell’artigianato aretino Occhiello

Si è spento a 83 anni Alano Maffucci, maestro artigiano orafo e figura centrale della tradizione orafa di Arezzo. La notizia è stata diffusa da Confartigianato Arezzo, che ne ha ricordato il valore umano e professionale e il segno profondo lasciato nella comunità. Diplomato alla scuola orafa di Arezzo nel 1959, Maffucci ha portato nel mondo l’eccellenza dell’artigianato artistico locale, esponendo in Europa, America, Asia e nei Paesi Arabi. Fondatore nel 1977 dell’azienda La Pepita, dal 2005 si è dedicato anche alla realizzazione di trofei e multipli d’autore. Con lui scompare un grande maestro, capace di coniugare tradizione, creatività e passione. 🔗 Leggi su Lortica.it

