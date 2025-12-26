Addio a Paolo Bontempi è morto a 93 anni l' imprenditore che inventò la tastiera musicale per bambini

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spento a Montelupone, all’età di 93 anni, l’imprenditore maceratese Paolo Bontempi, fondatore dell’azienda riconosciuta nel mondo per aver trasformato in giocattoli per bambini tutti i principali strumenti musicali e, tra questi, la tastierina, che rappresentò una grande rivoluzione tecnologica. Non a caso, si parlò di "Metodo Bontempi", che consentiva di imparare a suonare intuitivamente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

addio a paolo bontempi 232 morto a 93 anni l imprenditore che invent242 la tastiera musicale per bambini

© Feedpress.me - Addio a Paolo Bontempi, è morto a 93 anni l'imprenditore che inventò la tastiera musicale per bambini

Leggi anche: Morto Paolo Bontempi, l’imprenditore che inventò la tastierina e portò la musica nelle mani dei bambini

Leggi anche: È morto Paolo Bontempi: l'imprenditore che inventò i giochi musicali

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Addio a Paolo Bontempi, inventò la tastiera e portò la musica nelle case di tutti.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.