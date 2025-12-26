Addio a Paolo Bontempi è morto a 93 anni l' imprenditore che inventò la tastiera musicale per bambini
Si è spento a Montelupone, all’età di 93 anni, l’imprenditore maceratese Paolo Bontempi, fondatore dell’azienda riconosciuta nel mondo per aver trasformato in giocattoli per bambini tutti i principali strumenti musicali e, tra questi, la tastierina, che rappresentò una grande rivoluzione tecnologica. Non a caso, si parlò di "Metodo Bontempi", che consentiva di imparare a suonare intuitivamente. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Morto Paolo Bontempi, l’imprenditore che inventò la tastierina e portò la musica nelle mani dei bambini
Leggi anche: È morto Paolo Bontempi: l'imprenditore che inventò i giochi musicali
Addio a Paolo Bontempi, inventò la tastiera e portò la musica nelle case di tutti.
Addio all'ingegnere Paolo Bontempi, figura simbolo della storica azienda Bontempi, marchio che ha fatto entrare la musica nelle case di intere generazioni di bambini e ragazzi. Negli anni '70 le sue pianole e i suoi organi colorati erano immancabili sotto l'al - facebook.com facebook
Addio all'ingegnere Paolo Bontempi, figura simbolo della storica azienda Bontempi, marchio che ha fatto entrare la musica nelle case di intere generazioni di bambini e ragazzi. Negli anni '70 le sue pianole e i suoi organi colorati erano immancabili sotto l'al x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.