addio a maria sole agnelli un secolo di discrezione impegno civile e passione sportiva

È morta il 26 dicembre, nella sua casa di Torrimpietra, alle porte di Roma, Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli. Figura riservata ma centrale nella storia della famiglia che ha segnato l’Italia del Novecento, la contessa aveva 100 anni. Con lei scompare una testimone diretta di un secolo di trasformazioni, attraversato con uno stile personale fatto di understatement, senso delle istituzioni e indipendenza di pensiero. Nata il 9 agosto 1925 a Villar Perosa, nel Torinese, figlia di Edoardo Agnelli e Virginia Bourbon del Monte, Maria Sole crebbe in una delle famiglie più influenti d'Italia, accanto ai fratelli Clara, Gianni, Susanna, Cristiana, Giorgio e Umberto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

