Si è spenta, all’età di cento anni, Maria Sole Agnelli, membro della nota famiglia di imprenditori piemontesi, di cui ha gestito l’omonima fondazione dal 2004 al 2018. Era la sorella di Gianni, detto “l’Avvocato”, e dunque zia di Lapo e John Elkann, attuale numero uno delle aziende di famiglia. Maria Sole Agnelli, l’esperienza come sindaca. Maria Sole era arrivata alla presidenza della Fondazione Agnelli dopo anni di esperienza nell’equitazione e un mandato come sindaca di Campello sul Clitunno, un paese umbro non lontano salle zone d’origine di Ranieri di Campello della Spina, il suo primo marito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Addio a Maria Sole Agnelli, sorella di Gianni e Susanna: aveva 100 anni

Leggi anche: Addio alla sorella di Gianni e Susanna, aveva 100 anni: Maria Sole Agnelli chi era

Leggi anche: Maria Sole Agnelli è morta, addio alla sorella dell'avvocato Gianni e di Susanna: aveva 100 anni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Famiglia nel bosco, l’avvocato: «Speriamo si risolva prima di Natale»; Manovra, fiducia e dietrofront: cinque norme stralciate e la corsa al voto di Natale; È morto Chris Rea, icona del rock-blues britannico. Aveva 74 anni; Campotrentino riparte: gara da quasi 30 milioni per completare lo svincolo.

Addio a Maria Sole Agnelli, morta a 100 anni: una vita tra cultura, politica e cavalli da competizione - È morta Maria Sole Agnelli, la sorella dell'avvocato aveva 100 anni: una vita tra impegno civico, cultura e successi sportivi. notizie.it