Addio a Maria Sole Agnelli sorella di Gianni e Susanna | aveva 100 anni
Si è spenta, all’età di cento anni, Maria Sole Agnelli, membro della nota famiglia di imprenditori piemontesi, di cui ha gestito l’omonima fondazione dal 2004 al 2018. Era la sorella di Gianni, detto “l’Avvocato”, e dunque zia di Lapo e John Elkann, attuale numero uno delle aziende di famiglia. Maria Sole Agnelli, l’esperienza come sindaca. Maria Sole era arrivata alla presidenza della Fondazione Agnelli dopo anni di esperienza nell’equitazione e un mandato come sindaca di Campello sul Clitunno, un paese umbro non lontano salle zone d’origine di Ranieri di Campello della Spina, il suo primo marito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
