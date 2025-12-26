Addio a Maria Sole Agnelli sorella dell' avvocato | si è spenta all' età di 100 anni
È morta oggi Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli. Aveva 100 anni. Nata a Villar Perosa, in provincia di Torino, il 9 agosto 1925, Maria Sole ha vissuto una vita lunga e ricca di impegni, distinguendosi in diversi ambiti della vita pubblica e privata. La famiglia e i matrimoni. Maria Sole Agnelli era la figlia minore di una delle famiglie più influenti d'Italia. Dalle sue prime nozze con Ranieri Campello della Spina, ha avuto quattro figli: Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino. Successivamente, nel suo secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri, è nato Eduardo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: È morta Maria Sole Agnelli, la sorella dell’Avvocato si è spenta a 100 anni
Leggi anche: Addio a Maria Sole Agnelli, la sorella dell'Avvocato aveva 100 anni
Addio a John Robertson, la leggenda del calcio scozzese aveva 72 anni; La napoletana Kesia Reale medaglia d’oro agli Europei under 17 di boxe in Germania.
Addio alla sorella dell'Avvocato, morta Maria Sole Agnelli - Sorella di Gianni e Susanna Agnelli, fu sindaca di Campello sul Clitunno e presidente della Fondazione Agnelli per 14 anni. tuttomercatoweb.com
Il piccolo comune che piange Maria Sole Agnelli: qui fu sindaca per dieci anni. “Addio benefattrice e grazie di tutto” - Legatissima a Campello sul Clitunno, che oggi la ricorda con commozione ... lanazione.it
Addio a Maria Sole Agnelli, sorella dell'avvocato: si è spenta all'età di 100 anni - È morta oggi Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli. ilgiornale.it
Addio all’etruscologa Maria Bonghi Jovino ift.tt/hM057eb x.com
https://www.radiopiu.net/wordpress/addio-a-maria-maddalena-ferronato-una-vita-lunga-e-piena-damore/ - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.