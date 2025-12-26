Addio a Maria Sole Agnelli si è spenta a 100 anni

La scomparsa nella sua casa vicino a Roma. È morta oggi, venerdì 26 dicembre, all'età di 100 anni, Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli. La storica esponente della famiglia Agnelli si è spenta nella sua abitazione di Torrimpietra, alle porte di Roma, circondata dagli affetti più stretti. Chi era Maria Sole Agnelli. Nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, Maria Sole Agnelli ha avuto una vita intensa, segnata da impegno pubblico, cultura e passione civile. Dal primo matrimonio con Ranieri Campello della Spina sono nati quattro figli: Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino.

Addio a Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato. A 100 anni si chiude un secolo di storia

