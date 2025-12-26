Addio a Maria Sole Agnelli moglie del conte Teodorani Fabbri Lattuca | Un legame forte la legava alla città

È morta a 100 anni Maria Sole Agnelli, sorella dell'avvocato e di Susanna, ma soprattutto moglie del conte di Cesena Pio Teodorani Fabbri, scomparso nel 2022. Dal loro matrimonio, il secondo per Maria Sole, era nato Eduardo. La donna aveva a cuore le associazioni e le realtà del territorio ed è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

