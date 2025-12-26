Addio a Maria Sole Agnelli moglie del conte Teodorani Fabbri e protagonista della vita cittadina

È morta a 100 anni Maria Sole Agnelli, sorella dell'avvocato e di Susanna, ma soprattutto moglie del conte di Cesena Pio Teodorani Fabbri, scomparso nel 2022. Dal loro matrimonio, il secondo per Maria Sole, era nato Eduardo. La donna aveva a cuore le associazioni e le realtà del territorio ed è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Addio a Maria Sole Agnelli: l'amore per i figli e il passato da sportiva Leggi anche: Addio a Maria Sole Agnelli, la sorella dell'Avvocato aveva 100 anni

Addio a Maria Sole Agnelli, sorella dell'avvocato: si è spenta all'età di 100 anni - È morta oggi Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli. msn.com

Maria Sole Agnelli è morta, addio alla sorella dell'avvocato Gianni e di Susanna: aveva 100 anni - Maria Sole Agnelli, sorella dell'avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli, è morta venerdì 26 dicembre 2025 all'età di 100 anni. leggo.it

