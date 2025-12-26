Addio a Maria Sole Agnelli | l’amore per i figli e il passato da sportiva
Maria Sole Agnelli fu una figura di spicco della famiglia Agnelli, nota per il suo impegno civile, la sua discrezione e il suo ruolo di primo piano all’interno delle dinamiche societarie del gruppo. Sorella di Gianni e Susanna Agnelli, si è spenta il 26 dicembre: la scorsa estate aveva compiuto 100 anni. Le origini e l’impegno civile. Nata a Villar Perosa il 9 agosto 1925, Maria Sole è figlia di Edoardo Agnelli e Virginia Bourbon del Monte. Era sorella di Gianni, Susanna, Umberto, Clara, Cristiana e Giorgio Agnelli. Cresciuta in un ambiente aristocratico e cosmopolita, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per la famiglia, specialmente dopo la scomparsa dei fratelli maggiori. 🔗 Leggi su Dilei.it
