Addio a Maria Sole Agnelli la sorella dell' Avvocato aveva 100 anni
AGI - Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli, è morta oggi all'età di 100 anni. Nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli (Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino), mentre dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri era nato Eduardo. Dal 1960 al 1970 è stata sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno. Per 14 anni, fino al 2018, è stata presidente della Fondazione Agnelli. 🔗 Leggi su Agi.it
Il piccolo comune che piange Maria Sole Agnelli: qui fu sindaca per dieci anni. “Addio benefattrice e grazie di tutto” - Campello sul Clitunno (Perugia), 26 dicembre 2025 – C’è un comune che piange in particolare la morte di Maria Sole Agnelli, scomparsa oggi all’età 100 anni. lanazione.it
