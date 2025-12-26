Addio a Maria Sole Agnelli | 100 anni vissuti con coraggio stile e discrezione

Cento anni di eleganza, passione e impegno civile: la contessa Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato Gianni Agnelli, è morta nella villa all'interno tenuta di Torrimpietra, vicino a Roma, chiudendo un capitolo straordinario nella storia della famiglia che ha segnato la storia dell'industria italiana del Novecento. Nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, figlia di Edoardo Agnelli (1892-1935) e Virginia Bourbon del Monte (1899-1945), Maria Sole ha saputo attraversare un secolo con grazia e discrezione, intrecciando politica, sport, cultura e vita familiare senza mai rinunciare alla propria identità.

