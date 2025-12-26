John Robertson, icona del Nottingham Forest e della Scozia, è morto il giorno di Natale all’età di 72 anni. Robertson è stato uno dei protagonisti assoluti dell’epopea del Forest sotto Brian Clough: fu decisivo nelle due vittorie consecutive in Coppa dei Campioni nel 1979 e nel 1980, prima con il cross per il gol di Trevor Francis nella finale di Monaco e poi con la rete che diede la Coppa al Forest al Bernabéu di Madrid. Nonostante un fisico poco appariscente e uno stile fuori dagli stereotipi atletici, era considerato un “genio sottovalutato”, amatissimo dai tifosi. Il Daily Mail restituisce anche il ritratto di un uomo e di un giocatore che incarnava l’improbabile e il meraviglioso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Addio a John Robertson l’eroe del Nottingham Forest dei miracoli: un genio sovrappeso e fumatore

