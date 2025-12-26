Addio a John Robertson l’eroe del Nottingham Forest dei miracoli | un genio sovrappeso e fumatore
John Robertson, icona del Nottingham Forest e della Scozia, è morto il giorno di Natale all’età di 72 anni. Robertson è stato uno dei protagonisti assoluti dell’epopea del Forest sotto Brian Clough: fu decisivo nelle due vittorie consecutive in Coppa dei Campioni nel 1979 e nel 1980, prima con il cross per il gol di Trevor Francis nella finale di Monaco e poi con la rete che diede la Coppa al Forest al Bernabéu di Madrid. Nonostante un fisico poco appariscente e uno stile fuori dagli stereotipi atletici, era considerato un “genio sottovalutato”, amatissimo dai tifosi. Il Daily Mail restituisce anche il ritratto di un uomo e di un giocatore che incarnava l’improbabile e il meraviglioso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Morto il calciatore John Robertson: col Nottingham Forest vinse due coppe dei Campioni
Leggi anche: Morto John Robertson: il mondo del calcio piange la scomparsa a 72 anni del ‘Picasso’ del Nottingham Forest
Addio a John Robertson, la leggenda del calcio scozzese aveva 72 anni - In carriera, Robertson è stato un pilastro del Nottingham Forest che alla fine degli anni ’70 ... msn.com
Calcio in lutto: addio a John Robertson, leggenda del Nottingham Forest - Il calcio britannico piange la scomparsa di John Robertson, storico centrocampista scozzese e simbolo assoluto del Nottingham Forest, protagonista della straordinaria favola che portò il ... tuttojuve.com
Addio a Robertson, leggenda del Nottingham Forest: vinse due coppe dei Campioni - Il centrocampista scozzese fu soprannominato il Picasso del calcio per la precisione dell'ultimo passaggio ... msn.com
Il sorriso di John Cena non era una provocazione. Era un addio. Quel sorriso, proprio mentre si arrendeva alla morsa di Gunther, ha fatto discutere tutti. Per molti era una presa in giro, quasi un modo per dire: “sto solo recitando”. Per altri, una fine umiliante per - facebook.com facebook
John Robertson è morto, addio al “Picasso del calcio” che fece grande il Nottingham Forest x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.