Addio a John Robertson la leggenda del calcio scozzese aveva 72 anni

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Addio a John Robertson. La leggenda del calcio scozzese è scomparsa all'età di 72 anni. In carriera, Robertson è stato un pilastro del Nottingham Forest che alla fine degli anni '70 vinse la Coppa dei Campioni nel 1978-79, bissando il successo nella stagione successiva. Robertson, da ala, fornì l'assist per il gol decisivo nel . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: Morto John Robertson: il mondo del calcio piange la scomparsa a 72 anni del ‘Picasso’ del Nottingham Forest

Leggi anche: Addio a Mabel Bocchi, la leggenda del basket italiano aveva 72 anni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

E' morto Robertson, leggenda della Scozia e 'Picasso' del calcio; Addio a Robertson, leggenda del Nottingham Forest: vinse due coppe dei Campioni; John Robertson: l’addio al ‘Picasso del calcio’; Addio a John Robertson, col Nottingham Forest vinse due coppe dei Campioni.

addio john robertson leggendaAddio a John Robertson, la leggenda del calcio scozzese aveva 72 anni - In carriera, Robertson è stato un pilastro del Nottingham Forest che alla fine degli anni ’70 ... msn.com

addio john robertson leggendaAddio a Robertson, leggenda del Nottingham Forest: vinse due coppe dei Campioni - Il centrocampista scozzese fu soprannominato il Picasso del calcio per la precisione dell'ultimo passaggio ... msn.com

addio john robertson leggendaCalcio in lutto: addio a John Robertson, leggenda del Nottingham Forest - Il calcio britannico piange la scomparsa di John Robertson, storico centrocampista scozzese e simbolo assoluto del Nottingham Forest, protagonista della straordinaria favola che portò il ... tuttojuve.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.