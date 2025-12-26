Adani esalta Conte | Ogni volta che lo vedo allenare imparo qualcosa di nuovo Migliora ovunque vada è un top manager

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Parla l’ex allenatore. Il  Napoli, fresco trionfatore della  Supercoppa Italiana  dopo la vittoria per 2-0 sul Bologna a Riad, continua a ricevere elogi per la sua prova di forza. Tra le analisi più appassionate spicca quella di  Lele Adani, che nel podcast  Viva el Futbol ha esaltato la metamorfosi della squadra sotto la guida di  Antonio Conte. L’evoluzione dei singoli: Højlund e Neres. Adani ha aperto il suo intervento soffermandosi su  Rasmus Højlund, considerato l’emblema della crescita offensiva azzurra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

adani esalta conte ogni volta che lo vedo allenare imparo qualcosa di nuovo migliora ovunque vada 232 un top manager

© Juventusnews24.com - Adani esalta Conte: «Ogni volta che lo vedo allenare imparo qualcosa di nuovo. Migliora ovunque vada, è un top manager»

Leggi anche: Conte: «vedo lo spogliatoio tutti i giorni e vedo situazioni che mi spingono a dire che sarà un anno complesso»

Leggi anche: Adani esalta l’Inter dopo il Como: «Partita da top 3 d’Europa»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Adani: C'è stato un duello chiave di tutta Napoli-Milan, poi Maignan colpevole sui gol; Se Conte dovesse accettare di prolungare fino al 2029 è perché non esiste club che offra la disponibilità del Napoli; Caressa fa notare: Conte è un serial-winner! Guardate come cambia il Napoli quando c'è qualcosa da vincere; Napoli-Milan, guardate cosa ha fatto Elmas alla fine della partita di Supercoppa | FOTO.

Adani incanta il Napoli di Conte: "Squadra speciale, allenatore che ti fa imparare calcio" - Tra le voci più autorevoli c’è quella di Lele Adani, che nel podcast Viva el Futbol ha ... tuttojuve.com

adani esalta conte ogniAdani: «Conte ha rivoluzionato la testa, il cuore e le capacità calcistiche di David Neres» - Lele Adani, intervenuto al podcast Viva el Futbol  ha così commentato la splendida vittoria del Napoli in Supercoppa. ilnapolista.it

L'ANALISI - Adani: "Contro il Bologna la miglior partita stagionale del Napoli, grande lavoro di Conte" - Daniele Adani, ex calciatore, a Viva El Futbol ha commentato la vittoria del Napoli sul Bologna in Supercoppa: "Sapevo che Conte avrebbe rivoluzionato la testa, il cuore e le capacità calcistiche di D ... msn.com

ADANI INSIEME a CONTE su NAPOLI-QUARABAG 2 0:HA AMMUTOLITO I PAGLIACCI DI NUOVO VivaElFutbol

Video ADANI INSIEME a CONTE su NAPOLI-QUARABAG 2 0:HA AMMUTOLITO I PAGLIACCI DI NUOVO VivaElFutbol

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.