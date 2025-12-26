La Giunta comunale di Acireale ha dato il via libera al Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2026-2028 e allo schema di Bilancio di previsione finanziario, segnando un passaggio fondamentale per la definizione del quadro strategico e finanziario dell’Ente nei prossimi anni. I. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Acireale, approvati in giunta il Dup 2026-2028 e il Bilancio di previsione

Leggi anche: Approvati a Pianella il bilancio di previsione e il Dup, la maggioranza: "Visione solida e proiettata al futuro"

Leggi anche: Giunta Comune Napoli approva bilancio previsione 2026-2028

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Acireale, approvati in giunta il Dup 2026-2028 e il Bilancio di previsione - I due atti saranno ora trasmessi al Consiglio comunale per l’esame e l'approvazione definitiva ... cataniatoday.it