Accordo con De Luca Mastella resta in bilico | Fico pronto forse a nominare la Giunta

Tempo di lettura: 2 minuti Come l’assedio di Troia, lungo e logorante, anche l’era Fico arriva al suo primo atto senza aver ancora sciolto il nodo principale. Lunedì 29 dicembre si terrà il primo Consiglio regionale dell’era Roberto Fico. Ma, paradosso politico, la Giunta non ci sarebbe ancora. Un’attesa estenuante. Oltre un mese. Troppo. Eppure, proprio nelle ore che precedono il debutto istituzionale, potrebbe arrivare la svolta. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, Fico dovrebbe firmare a breve i decreti di nomina della nuova Giunta regionale. Nulla di ufficiale. Ma i nomi, ormai, circolano con una certa ostinazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

