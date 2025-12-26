Accoltellato e derubato salvato da un metronotte dopo una notte al freddo a Piacenza

Accoltellato la vigilia di Natale, un quarantenne è rimasto tutta la notte ferito sul ciglio della strada tra Piacenza e Caorso, soccorso al mattino con ipotermia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

