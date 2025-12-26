Accoltella una donna e investe un uomo uccidendoli | arrestato un palestinese in Israele
Due persone sono state uccise in un triplice attacco avvenuto il 26 dicembre nel nord di Israele. Il presunto autore, un palestinese, è stato ferito e "neutralizzato" dalle autorità israeliane. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'uomo alla guida del suo veicolo ha prima investito un uomo di. 🔗 Leggi su Today.it
