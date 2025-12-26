Accoltella una donna e investe un uomo uccidendoli | arrestato un palestinese in Israele

Due persone sono state uccise in un triplice attacco avvenuto il 26 dicembre nel nord di Israele. Il presunto autore, un palestinese, è stato ferito e "neutralizzato" dalle autorità israeliane. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'uomo alla guida del suo veicolo ha prima investito un uomo di. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Accoltella un uomo durante una lite in un bar a Broni e lo sfregia al volto: 32enne arrestato

Leggi anche: Prima la lite poi investe una donna in via Porpora: arrestato per tentato omicidio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Accoltella una donna e poi si suicida lanciandosi da una finestra; Dramma a Cava de’ Tirreni, accoltella una donna e si suicida; Litiga con una donna poi la investe per cercare di ucciderla a Milano: arrestato portiere di un hotel; Coltellate nella notte a Gardone, feriti un uomo e una donna.

Israele, accoltella una donna e investe un uomo uccidendoli: arrestato palestinese - Due persone sono state uccise in un possibile attacco terroristico nel nord di Israele, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza. msn.com